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«Ювентус» победил «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

«Ювентус» победил «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Кубка
Eurosport

6 ч. назад

В матче 1/8 финала Кубка Италии туринский «Ювентус» дома переиграл «Аталанту» – 3:2.

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«Ювентус» – «Аталанта» – 3:2

Голы:

1:0 – Пауло Дибала, 22'

2:0 – Марио Манджукич, 34'

2:1 – Абдулай Конко, 72'

3:1 – Миралем Пьянич, 75'

3:2 – Эммануэль Латте Лат, 81'

  • Четвертьфиналы Кубка пройдут в период с 24 января по 1 февраля.
  • Следующий матч обе команды проведут в чемпионате 15 января.
  • «Ювентус» в 22:45 по московскому времени сыграет против «Фиорентины».
  • «Аталанта» в 17:00 по Москве на выезде встретится с «Лацио».

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