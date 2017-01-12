Eurosport
«Ювентус» победил «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
В матче 1/8 финала Кубка Италии туринский «Ювентус» дома переиграл «Аталанту» – 3:2.
Голы:
1:0 – Пауло Дибала, 22'
2:0 – Марио Манджукич, 34'
2:1 – Абдулай Конко, 72'
3:1 – Миралем Пьянич, 75'
3:2 – Эммануэль Латте Лат, 81'
- Четвертьфиналы Кубка пройдут в период с 24 января по 1 февраля.
- Следующий матч обе команды проведут в чемпионате 15 января.
- «Ювентус» в 22:45 по московскому времени сыграет против «Фиорентины».
- «Аталанта» в 17:00 по Москве на выезде встретится с «Лацио».
Календарь и результаты Кубка Италии
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте