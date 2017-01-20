AFP
«Рома» разгромила «Сампдорию» и вышла в четвертьфинал
Римляне отгрузили четыре гола, два из них на счету Наингголана.
Голы:
1:0 – Раджа Наингголан, 39'
2:0 – Эдин Джеко, 48'
3:0 – Стефан Эль-Шаарави, 61'
4:0 – Раджа Наингголан, 90'
- Победа вывела «Рому» в четвертьфинал Кубка Италии.
- В 1/4 финала «Рома» встретится с «Чезеной».
- За выход в полуфинал «Наполи» поспорит с «Фиорентиной», «Ювентус» – с «Миланом», а «Интер» – с «Лацио».
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