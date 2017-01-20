AFP

«Рома» разгромила «Сампдорию» и вышла в четвертьфинал

«Рома» разгромила «Сампдорию» и вышла в четвертьфинал
Eurosport

21 мин. назад

Римляне отгрузили четыре гола, два из них на счету Наингголана.

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«Рома» – «Сампдория» – 4:0

Голы:

1:0 – Раджа Наингголан, 39'

2:0 – Эдин Джеко, 48'

3:0 – Стефан Эль-Шаарави, 61'

4:0 – Раджа Наингголан, 90'

  • Победа вывела «Рому» в четвертьфинал Кубка Италии.
  • В 1/4 финала «Рома» встретится с «Чезеной».
  • За выход в полуфинал «Наполи» поспорит с «Фиорентиной», «Ювентус» – с «Миланом», а «Интер» – с «Лацио».

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