«Доннарума – особенный». Вратарь, который возьмет «Золотой мяч»

24 октября 2015 года Синиша Михайлович остался ночевать в Миланелло. Он бродил по базе, садился за стол, открывал и закрывал ноутбук, рисовал схемы на листках А4, а потом комкал их и бросал в мусорку. Ему все надоело: и президент, который выбирал схему за тренера, и журналисты, которые каждые выходные отправляли алленаторе в отставку, и футболисты, которые оказались гораздо хуже, чем он думал.

На следующий день нужно было играть с «Сассуоло» на «Сан-Сиро». Нет победы – нет должности. Михайлович прекрасно это понимал и откровенно психанул: глянул на часы, сморщился, но все же набрал номер 16-летнего вратаря Джиджи Доннаруммы.

– Готов завтра выйти?

Синиша думал, что парень замнется или пробормочет что-то вроде «Ну, если вы мне так доверяете, то я, конечно, могу». Но Доннарумма ответил моментально:

– Да, готов.

Михайлович, кажется, волновался даже больше Джиджи.

– Запомни: пока я тут тренер, ты будешь играть всегда. Я в тебя верю.

На следующий день Доннарумма все же ошибся (пропустил от Берарди со штрафного) и один раз неловко зафиксировал мяч, но Михайловича это уже не волновало, ведь «Милан» выиграл 2:1. «Джиджи – особенный, он не чувствует давления», – заверил Синиша.

После яркого дебюта вся Италия обсуждала только голкипера с неровной щетиной и титановыми нервами: к примеру, выяснилось, что в 14 лет Джиджи отказал «Интеру», потому что мечтал только о «Милане». После этой истории тиффози «россонери» полюбили тинейджера еще сильнее.

Синиша Михайлович сдержал слово: Диего Лопес и Кристиан Аббьяти (72 года на двоих) намертво примерзли к скамейке и не возбухали, осознавая, что заслуженно проиграли конкуренцию вундеркинду из Неаполя. В конце сезона-2015/16 Лопес убежал в аренду в «Эспаньол», а Кристиан завершил карьеру и назвал Доннарумму крестным сыном.

Синиша тоже уехал из Милана – клуб не прошел в еврокубки, и серба выкинули. На положении Доннаруммы это уже не сказалось – Винченцо Монтелла тоже видел его первым номером. Уже очевидно: в Италии подрастает фантастический голкипер, который в перспективе должен стать лучшим в мире.

Вот пять доказательств:

Даже в 17 Джиджи играет, как состоявшийся вратарь

За первые 50 матчей в старте «Милана» у него 53 пропущенных, 18 сухарей, 132 сэйва и всего одна жестокая ошибка (с «Эмполи»). За 2016 год Доннарумма накопил 13 матчей на ноль – больше только у Буффона (19), но его ворота охраняют элитные бойцовские псы (Бонуччи, Бардзальи, Кьеллини и их достойные резервисты). У Доннаруммы шикарный рост (196 сантиметров), прокачанная прыгучесть и бешеная реакция. В этом сезоне он отбил 73% ударов, а Буффон всего 63%. Друзья по «Милану» иногда называют парня дьяволом. Например, Сусо рассказал, что на тренировках ультраталантливый вратарь творит вещи, в которые невозможно поверить.

Доннарумма – умный парень

Однажды у него спросили, кто его кумир, рассчитывая, что им окажется Буффон. Но Джиджи сказал, что ориентируется на Мануэля Нойера, потому что в современном футболе вратарь обязан хорошо играть ногами. Ради прокачки этого скилла кипер «Милана» постоянно встает в квадраты с полевыми игроками, не боясь, что его там унизят.

А еще недавно вскрылось, что Джиджи неплохо замыкает головой. В матче с «Наполи» (1:2) он прибежал на последнюю подачу, качественно попал по мячу, но Рейна спас для Неаполя три очка.

Джанлуиджи – король 11-метровых

С октября 2015-го он отбил пять пенальти, включая тот, который принес «Милану» Суперкубок Италии. Самое удивительное, что два батла Доннарумма выиграл у игроков «Торино» – клуба, которым в этом сезоне руководит Синиша. В августе прошлого года Джиджи отразил удар Белотти на 96-й минуте (итог – 3:2 в пользу «россонери»), а в январе 2017-го не позволил Ляйичу сделать счет 3:0 в пользу туринцев. Сэйв Доннаруммы так вдохновил миланистов, что они вырвали ничью и сыграли 2:2.

«Если бы я знал, что Джиджи отобьет пенальти, не дал бы ему дебютировать», – так Михайлович иронизировал на пресс-конференции.

Похоже, что 17-летнему итальянцу пока что наплевать на деньги

По юниорскому контракту он получает около 200 тысяч евро в год (примерно миллион рублей в месяц) – этого хватает на PlayStation, диск с FIFA, VR-очки и ужины в ресторанах с любимой девушкой. Всеми финансовыми делами Доннаруммы занимается Мино Райола – человек, который прошлым летом украл удостоверение суперагента у Жорже Мендеша.

Невозможно представить себе ситуацию, при которой Джиджи начнет шантажировать «Милан», требуя повышения зарплаты. Впрочем, у него все равно будет солидный оклад: Райола просит 10 миллионов евро в год, а клуб дает 5, явно провоцируя импресарио на торг.

За 1,5 года стоимость вратаря выросла в 40 раз

С 500 тысяч евро до 20 миллионов, но Доннарумма может выбрать любой европейский суперклуб: его хотят все. «Реал» видит в итальянце преемника Наваса, «Сити» размышляет, кем заменить Браво, «Юнайтед» ищет конкурента для Де Хеа, а «Барселона» – для Тер Штегена. Еще есть теоретический вариант с «Юве», но брат Джиджи заявил, что вратарь ни за что туда не перейдет. К тому же Доннарумма уже поцеловал эмблему «Милана» – в Турине после такого лучше не показываться.

Но спрос все равно шокирует. По сути, Джиджи играет в FIFA в реальной жизни: выбирает любой клуб из меню и подписывает с ним контракт. Правда, сам вратарь сказал, что хотел бы стать капитаном любимого «Милана» и играть на «Сан-Сиро» ближайшие 20 лет. Тоже неплохая цель, особенно если пробиться в Лигу чемпионов.

С учетом того, что формула голосования за «Золотой мяч» вернулась к традиционной (только журналисты), Джиджи имеет отличные шансы получить главный индивидуальный приз. Во-первых, он точно увидит закат эпохи Месси и Роналду. Во-вторых, остальные вратари (от Нойера до Куртуа) уже вышли на пик, а у Доннаруммы еще способен удивлять. Совсем скоро он должен определиться с будущим и стать суперстабильным голкипером-монстром без слабых мест.

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