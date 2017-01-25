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«Ювентус» – «Милан»: перед матчем

«Ювентус» – «Милан»: перед матчем
Eurosport

6 ч. назад

Финалисты прошлого Кубка Италии на этот раз сыграют на стадии четвертьфинала.

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«Юве» дважды проиграл «Милану» в этом сезоне: в домашней игре чемпионата (0:1) и по пенальти в Суперкубке Италии. Мощная игра с «Лацио» (2:0) подтверждает, что туринцы сейчас в отличной форме и готовы исправить недоразумение, которое произошло в играх с «россонери».

Другое дело, что «Ювентус» относится к Кубку Италии совсем не так, как к чемпионату. На 32 скудетто (34, если считать два титула, которые у туринцев отобрали) приходятся всего 11 побед в Кубке. Только в 2015 году «бьянконери» подошли к турниру серьезно, прервав 20-летнюю безвыигрышную серию (за этот период Кубок брала даже «Виченца»), а на следующий год повторили успех.

В кубковых матчах Массимилиано Аллегри традиционно дает отдохнуть Джанлуиджи Буффону – место в воротах займет Норберто Нето. Точно не сыграют против «россонери» Клаудио Маркизио и Марио Лемина: оба залечивают травмы.

«Милан» подходит к матчу после тяжелейшей игры против «Наполи». В команду вернулись Локателли и Романьоли, а также травмированные Де Шильо и Матиас Фернандес, а в лазарете по-прежнему находится Риккардо Монтоливо. За «красно-черных» может дебютировать Жерар Деулофеу, который попал в заявку.

Кто что сказал

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»: «Мы сделаем несколько изменений в составе, учитывая те усилия, которые нам пришлось приложить в интенсивной игре против «Лацио». Эта стадия Кубка состоит из одного матча, так что мы должны использовать свои лучшие возможности, а уже в игре против «Сассуоло» проведем ротацию.

Бардзальи справа, а Ругани в центре? Я посмотрю на состояние Кьеллини и Бонуччи, которому нужно игровое время после двух месяцев простоя. Те, кто выйдут в старте, потенциально должны быть готовы сыграть все 120 минут».

Винченцо Монтелла, главный тренер «Милана»: «Нам предстоит игра с командой, которую победить практически невозможно, но мы должны использовать в игре свои козыри, в которые верили все это время. У «Ювентуса» большой выбор исполнителей, они могут менять схему. Я надеюсь на их злость в завтрашнем матче, потому что злость затмевает рассудок.

В любом случае, это очень интригующая игра и хороший экзамен для нашей команды. Они выиграли 27 матчей подряд у себя дома, комментарии излишни. Конечно, календарь не самый удачный для нас, но думаю, такой вызов должен еще больше мотивировать».

Цифры говорят

  • «Юве» выиграл Кубок Италии в прошлом сезоне, обыграв в финале «Милан» в дополнительное время (2:1).
  • Туринцы побеждали в Кубке Италии 11 раз (рекорд страны), у «Милана» 5 трофеев. Последний раз «россонери» выигрывали в 2003 году.
  • «Милан» ни разу не выигрывал у «Ювентуса» в Кубке Италии в основное время. В 11 матчах туринцы одержали 6 побед, еще 5 встреч закончились вничью. Но после ничьей в финале Кубка-1972/73 «россонери» выиграли по пенальти (5:2).
  • «Старая синьора» одержала в Турине 42 победы над «Миланом» во всех соревнованиях. У «россонери» 21 победа. Еще 25 матчей закончились вничью. Разница мячей – 139:105 в пользу «Юве».
  • Четырежды исход противостояния «Юве» и «красно-черных» решался в сериях пенальти (2 раза в Суперкубке Италии и по разу в финала Кубка и Лиги чемпионов). На счету «россонери» 3 победы при одном поражении.

Люди в черном

Обслуживать встречу доверено бригаде арбитров во главе с Массимилиано Иррати. 37-летний рефери в этом сезоне отсудил 10 встреч, показав в них 56 желтых и 3 красные карточки.

Котировки букмекеров

Победа «Ювентуса»: 1,50

Ничья: 4,15

Победа «Милана»: 7,0

Ориентировочные составы

«Ювентус»

«Ювентус»

«Милан»

«Милан»

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