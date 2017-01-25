Imago
Андреа Пирло вселился в Миралема Пьянича и гениально положил со штрафного
«Ювентус» исполнил красоту в Кубке Италии.
«Ювентус» прихлопнул «Милан» двумя быстрыми голами в четвертьфинале Кубка Италии. Сначала Куадрадо и Дибала выдали цирковой номер с мячом, а потом Пьянич хорошенько подвинтил со стандарта.
- Пьянич забил 5 голов и сделал 6 ассистов в сезоне-2016/17.
- «Ювентус» лидирует в Серии А после 20 туров (48 очков).
Текстовая трансляция матча «Ювентус» – «Милан»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте