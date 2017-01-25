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Андреа Пирло вселился в Миралема Пьянича и гениально положил со штрафного

Пирло вселился в Пьянича и гениально положил со штрафного
Eurosport

3 ч. назад

«Ювентус» исполнил красоту в Кубке Италии.

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«Ювентус» прихлопнул «Милан» двумя быстрыми голами в четвертьфинале Кубка Италии. Сначала Куадрадо и Дибала выдали цирковой номер с мячом, а потом Пьянич хорошенько подвинтил со стандарта.

  • Пьянич забил 5 голов и сделал 6 ассистов в сезоне-2016/17.
  • «Ювентус» лидирует в Серии А после 20 туров (48 очков).

Текстовая трансляция матча «Ювентус» – «Милан»

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