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«Лацио» выбил «Интер» из Кубка Италии

«Лацио» выбил «Интер» из Кубка Италии
Eurosport

15 мин. назад

Четвертьфинальный матч завершился в пользу римлян – 2:1.

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«Интер» – «Лацио» – 1:2

Голы:

0:1 – Фелипе Андресон, 20’

0:2 – Лукас Билья (с пенальти), 56’

1:2 – Марсело Брозович, 84'

Удаление:

Миранда («Интер»), 54’

Стефан Раду («Лацио»), 85'

  • Eurosport показывает все матчи Кубка Италии, включая четвертьфиналы.
  • В полуфинале «Лацио» сыграет с победителем пары «Рома» – «Чезена».
  • Во втором полуфинале встретятся «Ювентус» и «Наполи».

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