LaPresse
«Лацио» выбил «Интер» из Кубка Италии
Четвертьфинальный матч завершился в пользу римлян – 2:1.
Голы:
0:1 – Фелипе Андресон, 20’
0:2 – Лукас Билья (с пенальти), 56’
1:2 – Марсело Брозович, 84'
Удаление:
Миранда («Интер»), 54’
Стефан Раду («Лацио»), 85'
- Eurosport показывает все матчи Кубка Италии, включая четвертьфиналы.
- В полуфинале «Лацио» сыграет с победителем пары «Рома» – «Чезена».
- Во втором полуфинале встретятся «Ювентус» и «Наполи».
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