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«Ювентус» одержал волевую победу над «Наполи» в Кубке Италии

«Ювентус» одержал волевую победу над «Наполи»
Eurosport

1 час назад

В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Ювентус» дома выиграл у «Наполи» – 3:1.

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«Ювентус» – «Наполи» – 3:1

Голы:

0:1 – Хосе Кальехон, 36'

1:1 – Пауло Дибала, 47' (пенальти)

2:1 – Гонсало Игуаин, 64'

3:1 – Пауло Дибала, 69' (пенальти)

  • Ответный полуфинальный матч пройдет на «Сан Паоло» 5 апреля.
  • В другой паре Кубка Италии встречаются «Лацио» и «Рома».
  • Следующую игру чемпионата «Ювентус» проведет 5 марта в 17:00 (мск) против «Удинезе».
  • «Наполи» в гостях встретится с «Ромой», стартовый свисток – 4 марта в 17:0 по московскому времени.

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