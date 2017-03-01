Eurosport
«Ювентус» одержал волевую победу над «Наполи» в Кубке Италии
В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Ювентус» дома выиграл у «Наполи» – 3:1.
Голы:
0:1 – Хосе Кальехон, 36'
1:1 – Пауло Дибала, 47' (пенальти)
2:1 – Гонсало Игуаин, 64'
3:1 – Пауло Дибала, 69' (пенальти)
- Ответный полуфинальный матч пройдет на «Сан Паоло» 5 апреля.
- В другой паре Кубка Италии встречаются «Лацио» и «Рома».
- Следующую игру чемпионата «Ювентус» проведет 5 марта в 17:00 (мск) против «Удинезе».
- «Наполи» в гостях встретится с «Ромой», стартовый свисток – 4 марта в 17:0 по московскому времени.
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