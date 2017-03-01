Куа, Куа. Пауло Дибала и Хуан Куадрадо из «Ювентуса» перевернули матч с «Наполи»

Кубок Италии уверенно хлещет по щекам тем, кто видит настоящий футбол только в Англии. Из восьми клубов, попавших в четвертьфинал, была только «Чезена» из Серии Б, остальные – из топ-8 главной итальянской лиги. За каждой вывеской было интересно смотреть, а драка «Юве» с «Миланом» разжигала фанатов сильнее мемов с Дианой Шурыгиной.

Аллегри сразу показал «Наполи», кто тут сильнее. Дело не в игре, а в выбранной тактике. Макс расставил футболистов по схеме 3-4-3. Казалось, алленаторе туринцев давно отказался от этой системы, соперники разобрали ее на винтики и все чаще устраивали четкие ловушки для противодействия. Но тренеру было показательно плевать на то, что приготовит Сарри – он действовал от себя и не думал, что Неаполь сделает нечто такое, что удивило бы фаворита.

Но «Наполи» забрал мяч под контроль и растащил оборону «Юве». Аллегри бросил на двух шустриков – Инсинье и Кальехона – Лихтштайнера и Асамоа. Запасные варианты Турина больше думали о нападении, но при игре в защите не всегда помогали мужчинам из BBC, поэтому оставляли свободные зоны. Чаще обыгрывали все же швейцарского фулбека, но он чаще гнал вперед, позволяя Инсинье раз за разом навешивать внутрь.

«Партенопеи» не стеснялись игры пятками на чужой трети и все активнее перли к воротам «Ювентуса». Даже странно, что для такого подхода Маурицио Сарри оставил маленького Мертенса и выпустил высокого Милика – при быстром перемещении мяча Дрис бы чаще убегал от защитников. «Юве» оставил себе быстрые атаки, для которых было достаточно резкого паса от Кьеллини или Бонуччи, а Дибала с Игуаином что-нибудь придумали бы. До перерыва туринцы четырежды попадали в офсайд именно после таких забросов, но у Пауло был шанс убежать к воротам – каждый раз не хватало скорости.

При медлительности Милика «Наполи» нечасто входил в штрафную, оттого ставил на дальние удары. Кальехон вкручивал в створ ворот Нето один мяч за другим, но бразильский кипер постоянно выбирал нужные позиции в раме. «Ювентус» пострадал от первого нестандартного решения. Милик показал, что умеет пасовать пяткой, Инсинье убежал и выкатил на пустой угол Кальехону.

«Юве» еще повертел соперника над костром, но до полноценного мангала было еще далеко. Манджукич до перерыва дважды выбросился на мяч, но так и не переиграл Рейну.

Во втором тайме Аллегри напихал своим, усадил на банку Лихтштайнера и выставил справа главный Х-фактор – Хуана Куадрадо. Колумбийский микрофон резко добавил активности на фланге, подвесил свечу в штрафную, а Дибала поймал глупое нарушение от Кулибали. Прессинг «Ювентуса» только усиливался, и Рейна ошибся с выходом после подачи Куадрадо.

Это был важный момент – если бы Неаполь выстоял после навала хозяев, у них было бы больше шансов в ответной игре. Но потом они побежали в нападение, получили бездарный обрез в середине и увидели, как испанский голкипер фолит на все том же Куадрадо. Хуан уже упускал мяч из-под контроля, уходил в слишком острый угол, но Рейна слишком явно завалил вингера.

Проблема итальянской лиги, которая отражается и в Кубке, – «Ювентус» чересчур могуч. Даже после разговоров о беде в раздевалке, о сложных отношениях Аллегри с Бонуччи и Дибалой, о командной усталости «Юве» собирается, получает втык от тренера и раскатывает сложного соперника после 0:1 к перерыву. «Наполи» было тяжело, и они не создали большего числа моментов, чтобы забить хотя бы два мяча запасному вратарю Турина. Сарри верил, что удержит самую мощную переднюю линию в Италии, но Кулибали и Альбиоль – явно не те мужчины, способные раздеть Игуаина или Манджукича. Оба слишком легко удирали от защитников и показывали пропасть между уровнем «Юве» и уровнем «партенопеи».

Просто невыносимо играть в футбол с Волан-де-Мортом. Ты можешь выигрывать в какой-то момент, чувствовать себя сильнее невероятного злодея, способного заманить на свою сторону почти любого, но все-таки осознавать – как только Тот-Кого-Нельзя-Называть заскучает, он сразу выпалит «Авада Кедавра» и убьет тебя. Неизвестно, как «Наполи» думает отыграть два мяча на «Сан Паоло». Понятно только, что волшебник Макс точно найдет шанс достать волшебную палочку.

«Ювентус» – «Наполи» – 3:1

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