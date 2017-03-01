Директор «Наполи»: «Судейство в матче с «Юве» – стыдное и наносит вред итальянскому футболу»

Директор «Наполи» Кристиано Джунтоли раскритиковал судейство первого полуфинального матча Кубка Италии против «Ювентуса».

– Мы считаем важным публично поблагодарить наших футболистов за выступление. Команда потерпела поражение из-за двух решений, которые были не спорными, а стыдными и наносящими вред всему итальянскому футболу.

В первом эпизоде с пенальти Дибала выбил мяч подальше и нашел контакт для 11-метрового. Я тоже сначала думал, что это бесспорная точка, но потом посмотрел повтор и понял, что форвард просто искал столкновения.

Во втором случае Рейна был первым на мяче. Он же не мог исчезнуть и, конечно, коснулся игрока. Это произошло после того, как пенальти не дали нам – два футболиста «Ювентуса» завалили нашего футболиста, – цитирует Джунтоли Football-Italia.

«Юве» выиграл в первом полуфинальном матче Кубка Италии у «Наполи» со счетом 3:1, проигрывая один мяч до перерыва.

Следующую встречу Серии А «партенопеи» проведут в гостях с «Ромой», стартовый свисток – 4 марта в 17:00 по московскому времени.

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