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Финал Кубка Италии «Ювентус» – «Лацио» перенесен на 17 мая
Осталась неделя.
Финал Кубка Италии-2016/17 «Ювентус» – «Лацио», первоначально запланированный на 2 июня, был перенесен на 17 мая. Причиной такого шага стало участие туринского клуба в финале Лиги чемпионов, который состоится в Кардиффе 3 июня.
- Eurosport и Eurosport Player покажут финал Кубка Италии в прямом эфире.
- «Ювентус» может третий сезон подряд сделать золотой дубль, выиграв и Кубок, и чемпионат Италии.
- 9 мая «Ювентус» обыграл «Монако» со счетом 2:1 и во второй раз за три года вышел в финал Лиги чемпионов.
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