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«В финале Кубка Италии дерби не будет». Уроки итальянского с Владимиром Стогниенко

«В финале Кубка Италии дерби не будет». Уроки итальянского со Стогниенко
Eurosport

1 час назад

Комментатор Eurosport приблизит тебя к финалу Кубка Италии.

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Телеканал Eurosport покажет финальный матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Лацио» в прямом эфире. Чтобы понять мощь и крутость предстоящего события, нужно вооружиться знаниями Владимира Стогниенко.

  • Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Риме 17 мая.
  • Начало игры, прямой трансляции на телеканале Eurosport и онлайн-трансляции на Eurosport.ru – в 22:00 (мск).
  • «Юве» – 11-кратный и действующий обладатель Кубка Италии.
  • Туринцы могут завоевать трофей в третий раз подряд.
  • На счету «Лацио» 6 Кубков Италии – последний раз клуб выиграл его в сезоне-2012/13.

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Финал Кубка Италии можно посмотреть и в интернете

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