Eurosport
«В финале Кубка Италии дерби не будет». Уроки итальянского с Владимиром Стогниенко
Комментатор Eurosport приблизит тебя к финалу Кубка Италии.
Телеканал Eurosport покажет финальный матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Лацио» в прямом эфире. Чтобы понять мощь и крутость предстоящего события, нужно вооружиться знаниями Владимира Стогниенко.
- Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Риме 17 мая.
- Начало игры, прямой трансляции на телеканале Eurosport и онлайн-трансляции на Eurosport.ru – в 22:00 (мск).
- «Юве» – 11-кратный и действующий обладатель Кубка Италии.
- Туринцы могут завоевать трофей в третий раз подряд.
- На счету «Лацио» 6 Кубков Италии – последний раз клуб выиграл его в сезоне-2012/13.
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