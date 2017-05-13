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«Никакого катеначчо давно не существует». Уроки итальянского с Владимиром Стогниенко

«Катеначчо не существует». Уроки итальянского со Стогниенко
Eurosport

59 мин. назад

Комментатор Eurosport даст уроки итальянского и приблизит тебя к Кубку Италии.

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Телеканал Eurosport 1 покажет финальный матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Лацио» в прямом эфире. Чтобы понять мощь и крутость предстоящего события, нужно вооружиться знаниями Владимира Стогниенко.

На очереди – вторая часть уроков.

  • Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Риме 17 мая.
  • Начало игры, прямой трансляции на Eurosport 1 и онлайн-трансляции на Eurosport.ru – в 22:00 (мск).
  • «Юве» – 11-кратный и действующий обладатель Кубка Италии.
  • Туринцы могут завоевать трофей в третий раз подряд.
  • На счету «Лацио» 6 Кубков Италии – последний раз клуб выиграл его в сезоне-2012/13.

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Первая часть уроков итальянского

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Финальная стадия

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Видео - «Никакого катеначчо давно не существует». Уроки итальянского со Стогниенко

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