Eurosport
Папа Римский встретился с игроками «Ювентуса» и «Лацио» перед финалом Кубка Италии
Даже святые отцы будут смотреть этот матч.
16 мая футболисты, тренеры и руководители клубов-участников финальной встречи посетили Ватикан. Папа Римский Франциск получил футболки обеих команд, сфотографировался со спортсменами и обратился к ним с речью.
«Всегда помните, какое внимание привлекает профессиональный футбол – особенно, среди молодых людей. На вас лежит большая ответственность.
Я желаю вам всем быть примерами преданности, честности, гармонии и гуманизма», – сказал Франциск.
- Финал Кубка Италии между «Юве» и «Лацио» пройдет 17 мая на Олимпийском стадионе в Риме.
- Начало игры, прямой трансляции на Eurosport 1 и онлайн-трансляции на Eurosport.ru – в 22:00 (мск).
- «Юве» – 11-кратный и действующий обладатель Кубка Италии.
- Туринцы могут завоевать трофей в третий раз подряд.
- На счету «Лацио» 6 Кубков Италии – последний раз клуб выиграл его в сезоне-2012/13.
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