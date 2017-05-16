Папа Римский встретился с игроками «Ювентуса» и «Лацио» перед финалом Кубка Италии

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16 мая футболисты, тренеры и руководители клубов-участников финальной встречи посетили Ватикан. Папа Римский Франциск получил футболки обеих команд, сфотографировался со спортсменами и обратился к ним с речью.

«Всегда помните, какое внимание привлекает профессиональный футбол – особенно, среди молодых людей. На вас лежит большая ответственность.

Я желаю вам всем быть примерами преданности, честности, гармонии и гуманизма», – сказал Франциск.

Финал Кубка Италии между «Юве» и «Лацио» пройдет 17 мая на Олимпийском стадионе в Риме.

Начало игры, прямой трансляции на Eurosport 1 и онлайн-трансляции на Eurosport.ru – в 22:00 (мск).

«Юве» – 11-кратный и действующий обладатель Кубка Италии.

Туринцы могут завоевать трофей в третий раз подряд.

На счету «Лацио» 6 Кубков Италии – последний раз клуб выиграл его в сезоне-2012/13.

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