Eurosport

Папа Римский встретился с игроками «Ювентуса» и «Лацио» перед финалом Кубка Италии

Папа Римский встретился с игроками «Ювентуса» и «Лацио» перед финалом
Eurosport

33 мин. назад

Даже святые отцы будут смотреть этот матч.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

16 мая футболисты, тренеры и руководители клубов-участников финальной встречи посетили Ватикан. Папа Римский Франциск получил футболки обеих команд, сфотографировался со спортсменами и обратился к ним с речью.

«Всегда помните, какое внимание привлекает профессиональный футбол – особенно, среди молодых людей. На вас лежит большая ответственность.

Я желаю вам всем быть примерами преданности, честности, гармонии и гуманизма», – сказал Франциск.

  • Финал Кубка Италии между «Юве» и «Лацио» пройдет 17 мая на Олимпийском стадионе в Риме.
  • Начало игры, прямой трансляции на Eurosport 1 и онлайн-трансляции на Eurosport.ru – в 22:00 (мск).
  • «Юве» – 11-кратный и действующий обладатель Кубка Италии.
  • Туринцы могут завоевать трофей в третий раз подряд.
  • На счету «Лацио» 6 Кубков Италии – последний раз клуб выиграл его в сезоне-2012/13.

Будь в контакте со спортом

Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player

По теме

Кубок Италии

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Убийственный силовой против Раста, за которого Малкин отомстил ассистом

01:11
Популярные видео
Голы, целующий и бьющий кулаком газон мужик, фантастический промах. Хайлайты «Колорадо» и «Сан-Хосе»
4 246 просмотров14/05 в 15:23
Watts 16
 202 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться