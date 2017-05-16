«Сейчас нет таких режиссеров, как Андреа Пирло». Уроки итальянского с Владимиром Стогниенко

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Телеканал Eurosport 1 покажет финальный матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Лацио» в прямом эфире. Чтобы понять мощь и крутость предстоящего события, нужно вооружиться знаниями Владимира Стогниенко.

На очереди – пятая часть уроков.

Обязательно зацени первый , второй, третий и четвертый выпуски.

Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Риме 17 мая.

Начало игры, прямой трансляции на Eurosport 1 и онлайн-трансляции на Eurosport.ru – в 22:00 (мск).

«Юве» – 11-кратный и действующий обладатель Кубка Италии.

Туринцы могут завоевать трофей в третий раз подряд.

На счету «Лацио» 6 Кубков Италии – последний раз клуб выиграл его в сезоне-2012/13.

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