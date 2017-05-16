Eurosport
«Я не ставлю на Италию. Ей надо наслаждаться». Владимир Стогниенко о раскладах в Кубке Италии
Комментатор Eurosport Владимир Стогниенко даст уроки итальянского и приблизит тебя к Кубку Италии.
Телеканал Eurosport 1 покажет финальный матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Лацио» в прямом эфире. Чтобы понять мощь и крутость предстоящего события, нужно вооружиться знаниями Владимира Стогниенко.
Комментатор Eurosport рассказывает все о предматчевых раскладах.
Последняя часть уроков итальянского тоже достойна просмотра.
- Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Риме 17 мая.
- Начало игры, прямой трансляции на Eurosport 1 и онлайн-трансляции на Eurosport.ru – в 22:00 (мск).
- «Юве» – 11-кратный и действующий обладатель Кубка Италии.
- Туринцы могут завоевать трофей в третий раз подряд.
- На счету «Лацио» 6 Кубков Италии – последний раз клуб выиграл его в сезоне-2012/13.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте