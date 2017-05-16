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«Я не ставлю на Италию. Ей надо наслаждаться». Владимир Стогниенко о раскладах в Кубке Италии

«Я не ставлю на Италию. Ей надо наслаждаться». Стогниенко о раскладах в Кубке Италии
Eurosport

1 час назад

Комментатор Eurosport Владимир Стогниенко даст уроки итальянского и приблизит тебя к Кубку Италии.

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Телеканал Eurosport 1 покажет финальный матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Лацио» в прямом эфире. Чтобы понять мощь и крутость предстоящего события, нужно вооружиться знаниями Владимира Стогниенко.

Комментатор Eurosport рассказывает все о предматчевых раскладах.

Последняя часть уроков итальянского тоже достойна просмотра.

  • Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Риме 17 мая.
  • Начало игры, прямой трансляции на Eurosport 1 и онлайн-трансляции на Eurosport.ru – в 22:00 (мск).
  • «Юве» – 11-кратный и действующий обладатель Кубка Италии.
  • Туринцы могут завоевать трофей в третий раз подряд.
  • На счету «Лацио» 6 Кубков Италии – последний раз клуб выиграл его в сезоне-2012/13.

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