«Ювентус» – «Лацио» на Eurosport 1: перед матчем

«Ювентус» на выходных упустил возможность досрочно завоевать скудетто, проиграв «Роме» (1:3), но сложно представить, что туринцы могут проиграть в этом сезоне две встречи подряд. Считать туринцев безоговорочным фаворитом все-таки нельзя, даже несмотря на убедительную статистику «бьянконери» против «Лацио» в последних матчах.

Римляне находятся в превосходной форме. Даже в проигранной встрече с «Фиорентиной» «Лацио» смотрелся отлично и заслуживал, минимум, ничью. Финал Кубка Италии пройдет в Риме, и это дает дополнительные шансы команде Симоне Индзаги.

В лазарете «Ювентуса» по-прежнему находятся Сами Хедира, Миралем Пьянич и Даниэле Ругани. Под вопросом выступление Марио Манджукича и Пауло Дибалы, у которых небольшие повреждения, но медицинский штаб «бьянконери» должен привести их к финалу в порядок.

У «Лацио» точно не сыграет Федерико Маркетти. У Джордана Лукаку и Марко Пароло травмы, которые не исключают их участия в матче.

Видео - Сила расстановки. Как «Лацио» и «Ювентус» будут грызть друг друга в финале 03:15

Кто что сказал

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»: «У «Лацио» получился отличный год, и я не сомневаюсь, что Индзаги продолжит добиваться больших успехов как тренер. У них отличная команда, и нам нужно играть очень хорошо, чтобы обыграть их. Сейчас важно, как мы восстановимся. Я могу гарантировать то, что в финале Кубка вы не увидите что-то похожее на наш матч с «Ромой».

Джорджо Кьеллини, защитник «Ювентуса»: «Лацио» в чем-то схож с «Монако», поскольку у них есть игроки, которым нравится получать мяч сзади. Такие игроки, как Кейта и Фелипе Андерсон, хотя они и очень разные, пытаются вывести вас на тот участок поля, куда вы не хотите идти, как, например, делает Мбаппе. Мы говорим о команде, которая играет быстро, оставаясь крепкой в обороне. В этом заслуга Симоне Индзаги и его игроков. Они следуют плану на игру».

Симоне Индзаги, главный тренер «Лацио»: «Мы знаем, насколько для нас важен этот матч, который мы заслужили игрой на поле. Никто не подарил нам эту возможность. Попросил игроков играть без давления и с их обычным отношением. На бумаге «Ювентус» – фаворит, но в одном матче может произойти что угодно. Нам нужен идеальный матч».

Где смотреть

Тут можешь не переживать – финал Кубка Италии покажет Eurosport 1. Начало трансляции в 22:00 (мск). Игра также доступна подписчикам Eurosport Player.

Игру прокомментирует гуру футбола и Италии Владимир Стогниенко.

Цифры говорят

Пауло Дибала забил 4 мяча в этом розыгрыше Кубка Италии. Это лучший показатель в «Ювентусе». У «Лацио» по 3 гола на счету Чиро Иммобиле и Сергея Милинковича-Савича.

«Ювентус» выиграл 6 последних матчей против «Лацио», не пропустив ни одного мяча.

Обе команды забивали не менее двух мячей в каждом из матчей Кубка Италии-2016/17.

«Ювентус» – победитель двух последних розыгрышей Кубка Италии. Всего туринцы брали трофей 11 раз.

На счету «Лацио» 6 побед в Кубке Италии. Последний раз римляне выигрывали турнир в 2013 году.

«Ювентус» и «Лацио» встречались в финале Кубка Италии дважды. В сезоне-2003/2004 трофей взяли римляне, в 2015 году победили туринцы.

Люди в черном

Обслуживать встречу доверено бригаде арбитров во главе с Паоло Тальявенто. В этом сезоне 44-летний рефери отсудил 19 встреч в Серии А, еврокубках и квалификации ЧМ-2018. В этих играх Тальявенто показал 85 желтых и 4 красные карточки.

Котировки букмекеров

Победа «Ювентуса» – 2,15.

Ничья в основное время – 3,25.

Победа «Лацио» – 3,60.

Ориентировочные составы

«Ювентус»

«Лацио»

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