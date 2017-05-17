Getty Images
«Ювентус» выиграл Кубок Италии
В финальном матче туринцы победили «Лацио» со счетом 2:0.
«Юве» сделал результат в первом тайме встречи: сначала забил Дани Алвес на 12-й минуте, а затем Леонардо Бонуччи закрепил успех «черно-белых».
Туринский клуб выиграл 12-й Кубок Италии в своей истории и третий подряд.
- Следующий матч команды проведут в Серии А 21 апреля.
- «Юве» в 16:00 (мск) примет «Кротоне», «Лацио» в 21:45 сыграет с «Интером».
Все-все-все главные истории в вашем телеграме
Финал Кубка Италии можно посмотреть в записи на Eurosport Player
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте