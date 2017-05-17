«Ювентус» выиграл Кубок Италии

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«Юве» сделал результат в первом тайме встречи: сначала забил Дани Алвес на 12-й минуте, а затем Леонардо Бонуччи закрепил успех «черно-белых».

Туринский клуб выиграл 12-й Кубок Италии в своей истории и третий подряд.

«Ювентус» – «Лацио» – 2:0

Следующий матч команды проведут в Серии А 21 апреля.

«Юве» в 16:00 (мск) примет «Кротоне», «Лацио» в 21:45 сыграет с «Интером».

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