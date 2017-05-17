Getty Images

«Ювентус» выиграл Кубок Италии

«Ювентус» выиграл Кубок Италии
Eurosport

1 час назад

В финальном матче туринцы победили «Лацио» со счетом 2:0.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

«Юве» сделал результат в первом тайме встречи: сначала забил Дани Алвес на 12-й минуте, а затем Леонардо Бонуччи закрепил успех «черно-белых».

Туринский клуб выиграл 12-й Кубок Италии в своей истории и третий подряд.

«Ювентус» – «Лацио» – 2:0

  • Следующий матч команды проведут в Серии А 21 апреля.
  • «Юве» в 16:00 (мск) примет «Кротоне», «Лацио» в 21:45 сыграет с «Интером».

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

Финал Кубка Италии можно посмотреть в записи на Eurosport Player

По теме

Кубок Италии

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Как «Лацио» и «Ювентус» будут грызть друг друга в финале

03:15
Популярные видео
Последний километр 11-го этапа «Джиро», на котором звание героя досталось Фраиле
 921 просмотров6 ч
Хищная драка в матче «Нэшвилла» и «Анахайма», которая заворожила даже арбитров
4 924 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться