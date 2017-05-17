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Джанлуиджи Буффон начнет финальный матч Кубка Италии против «Лацио» в запасе

Буффон начнет матч против «Лацио» в запасе
Eurosport

31 мин. назад

«Бьянконери» идут за 12-м кубком в своей истории.

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Массимилиано Аллегри выпустит в старте следующий состав:

Нето, Андреа Бардзальи, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро, Томас Ринкон, Клаудио Маркизио, Дани Алвес, Пауло Дибала, Марио Манджукич, Гонсало Игуаин.

Состав «Лацио» выглядит следующим образом:

Томас Стракоша, Душан Баста, Стефан Де Врей, Марко Пароло, Лукас Билья, Сергей Милинкович-Савич, Чиро Иммобиле, Сенад Лулич, Кейта Бальде Диао, Баштуш, Уоллес Сантос.

  • Матч «Ювентус» – «Лацио» на Олимпийском стадионе начнется в 22:00 мск.
  • Телеканал Eurosport 1 покажет матч в прямом эфире.
  • Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

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