Максидром. «Ювентус» взял Кубок Италии и смотрит на требл

В этом сезоне люди сильнее обычного замечают мощь итальянских коучей. Странно, что очень быстро забыли Евро-2016 и волшебную «Скуадру Адзурру» – Антонио Конте превратил команду из Джаккерини и Пелле в четвертьфиналиста обновленного чемпионата, и это тоже победа тренерской магии. Англия, Италия, Германия, даже Россия – везде алленаторе поднимают над головой трофеи.

Подход к расщеплению соперников «Ювентуса» больше похож на «Челси», чем на «Баварию», хотя одним следом Антонио Конте это не объяснишь, от его команды почти ничего не осталось. И в Турине, и в Лондоне выигрывают матчи быстрыми мячами – щелк-щелк, откат в оборону, плотность в середине и тухлые 2:0, которые забудешь на утро.

На игру с «Лацио» Аллегри выпустил полуторный состав – чемпионскую атаку, но распределил Нето в ворота, а Ринкона с Маркизио в опорную зону. И даже они перемололи римлян на столичном «Стадио Олимпико», в первом тайме гены «орлов» не сработали ни разу – Дани Алвес легко получал мяч, Дибала выбегал в контратаку за контратакой, а Алекс Сандро с ложечки кормил Игуаина с Манджукичем передачами.

Это могло быть связано с игрой Марко Пароло – основной центрхав «Лацио» еле бегал на разминке, все же попал в старт после разговора с Симоне Индзаги, но ушел с поля на 20-й минуте, когда центр просел сильнее, чем офисное здание из-за грунтовых вод.

После первого пропущенного мяча стало понятно, что схема с тремя защитниками у Рима не сработала – кроме момента Алвеса «Юве» мог забить еще дважды, но голкиперу Стракоше везло, что удары летели в него, а не по углам. Индзаги-младший выстроил очень хорошую команду и провел с ней симпатичный сезон, но в решающей встрече за Кубок ему не хватило опыта. Это первый год коуча в большом футболе, риск с Пароло и исчерпанной заменой в середине первого тайма поломал игру «Лацио» и лишил тренера вариаций с перестроениями.

За весь первый тайм у «орлов» было полтора момента – с рыбкой Иммобиле и внезапным ударом головой Милинковича-Савича, но в целом нападение столичного клуба выглядело хило. Это привычная ситуация для «Ювентуса» (как, кстати, и для «Челси») – заманить соперника в ловушку и отхлестать его лишним голом. Но тут туринцы очевидно берегли силы для рыб покрупнее, Аллегри побаивался возможных проблем от «Лацио», ведь за последний месяц не было в Италии команды результативнее. Римляне на «Стадио Олимпико» уже участвовали в двух вечеринках – 6:2 с «Палермо» и 7:3 с «Сампдорией», без стартового навала команде Индзаги можно было влететь по-крупному.

Веселье понеслось по трубам с выходом Фелипе Андерсона. Неизвестно, справился бы он без накачки в стартовом составе, но на замену бразилец вылетел бодрее всех – за пять минут десятка «Лацио» дважды шлепнула по воротам и создала моментище для Иммобиле. Для интриги в решающем матче парням из столицы нужно было забивать быстро, а Кьеллини с Бонуччи взялись за Чиро слишком серьезно для гола в свои ворота. До финального свистка «Ювентус» еще разок придушил жертву, чтобы не та не очнулась – контратаки получились именно такими, чтобы всадить окончательную стрелу в сердце Рима, но Гонсало Игуаин даровал «орлам» свободу и отпустил их вместо казни.

2:0 – те самые, которые легко забыть на утро. Это была типичная победа «Юве», после которых соперник чувствует себя, как манекены в краш-тесте – Иммобиле с Бальде были пристегнуты, как будто в безопасности, но на самом деле их впечатали в стену. Туринцы выиграли третий кубок подряд и в сотый раз оставили ощущение непобедимости. Массимилиано Аллегри прямым курсом движется на европейский требл – один шаг уже сделан, в Серии А нужно взять два очка в двух матчах (против «Кротоне» и «Болоньи»), а в Лиге чемпионов просто направить своих BBC на мадридских.

Самый верный способ победить – два гола до 25-й минуты, ни один соперник просто так не очнется. Итальянская школа.

«Ювентус» – «Лацио» – 2:0

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