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Ареццо - Триестина

Кубок Италии - 29 июля 2017

Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Ареццо – Триестина на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 29 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Ареццо – Триестина? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ареццо и Триестина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

