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Ренате - Сиракуза

Кубок Италии - 30 июля 2017

Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Ренате – Сиракуза на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 30 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Ренате – Сиракуза? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ренате и Сиракуза, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

