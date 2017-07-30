Юве Стабия
    -
    21:45
    30.07.17
    Бассано Виртус
      Кубок Италии • 1-й раунд
      Календарь
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      Юве Стабия - Бассано Виртус
      Кубок Италии - 30 июля 2017

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Юве Стабия – Бассано Виртус на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 30 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Юве Стабия – Бассано Виртус? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Юве Стабия и Бассано Виртус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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