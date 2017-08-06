Читтаделла
    -
    21:00
    06.08.17
    Стадион П.К. Томболато
    Альбинолеффе
      Кубок Италии • 2-й раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Читтаделла - Альбинолеффе
      Кубок Италии - 6 августа 2017

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Читтаделла – Альбинолеффе на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 6 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Читтаделла – Альбинолеффе? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Читтаделла и Альбинолеффе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0