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Виртус Энтелья - Кремонезе

Кубок Италии - 6 августа 2017

Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Виртус Энтелья – Кремонезе на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 6 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Виртус Энтелья – Кремонезе? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Виртус Энтелья и Кремонезе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

