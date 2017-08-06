Перуджа
    -
    21:45
    06.08.17
    Ренато Курри
    Губбио
      Кубок Италии • 2-й раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Перуджа - Губбио
      Кубок Италии - 6 августа 2017

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Перуджа – Губбио на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 6 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Перуджа – Губбио? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Перуджа и Губбио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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