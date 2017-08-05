Онлайн

Асколи - Юве Стабия

Кубок Италии - 5 августа 2017

Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Асколи – Юве Стабия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 5 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Асколи – Юве Стабия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Асколи и Юве Стабия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

