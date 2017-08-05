Про Верчелли
    -
    21:30
    05.08.17
    Stadio Silvio Piola
    Лечче
      Кубок Италии • 2-й раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Про Верчелли - Лечче
      Кубок Италии - 5 августа 2017

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Про Верчелли – Лечче на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 5 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Про Верчелли – Лечче? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Про Верчелли и Лечче, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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