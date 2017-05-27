Анжер
    -
    22:00
    27.05.17
    Стад де Франс
    Пари Сен-Жермен
      Кубок Франции • Финал
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Анжер - ПСЖ
      Кубок Франции - 27 мая 2017

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Анжер – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 27 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Стефан Мулен или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Анжер – Пари Сен-Жермен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Анжер и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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