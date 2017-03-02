Bergerac Foot
    -
    23:00
    02.03.17
    Жан-Антуан Моэкс
    Лилль
      Кубок Франции • 1/8 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Bergerac Foot - Лилль
      Кубок Франции - 2 марта 2017

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Bergerac Foot – Лилль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 2 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Bergerac Foot – Лилль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Bergerac Foot и Лилль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0