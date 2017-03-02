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Bergerac Foot - Лилль

Кубок Франции - 2 марта 2017

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Bergerac Foot – Лилль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 2 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Bergerac Foot – Лилль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Bergerac Foot и Лилль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

