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Серкль Атлетик Бастия - Анжер

Кубок Франции - 28 февраля 2017

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Серкль Атлетик Бастия – Анжер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 28 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Серкль Атлетик Бастия – Анжер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Серкль Атлетик Бастия и Анжер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

