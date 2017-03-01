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Шамуа Ниор - ПСЖ

Кубок Франции - 1 марта 2017

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Шамуа Ниор – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 1 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Денис Рено или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Шамуа Ниор – Пари Сен-Жермен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Шамуа Ниор и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

