Кевийи
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    20:00
    31.01.17
    Марсель Консола
      Кубок Франции • 1/16 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Кевийи - Марсель Консола
      Кубок Франции - 31 января 2017

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Кевийи – Марсель Консола на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 31 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Кевийи – Марсель Консола? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Кевийи и Марсель Консола, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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