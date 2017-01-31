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ЖА Пуаре-сюр-Ви - Страсбур
Кубок Франции - 31 января 2017
Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем ЖА Пуаре-сюр-Ви – Страсбур на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 31 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче ЖА Пуаре-сюр-Ви – Страсбур? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются ЖА Пуаре-сюр-Ви и Страсбур, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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