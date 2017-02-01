Ренн
    -
    23:00
    01.02.17
    Стадион де ля Роут де Лорьян
    Пари Сен-Жермен
      Кубок Франции • 1/16 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Ренн - ПСЖ
      Кубок Франции - 1 февраля 2017

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Ренн – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 1 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Кристиан Гуркюфф или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ренн – Пари Сен-Жермен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ренн и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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