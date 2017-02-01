Серкль Атлетик Бастия
    -
    20:00
    01.02.17
    Stade Ange Casanova
    Нанси
      Кубок Франции • 1/16 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Серкль Атлетик Бастия - Нанси
      Кубок Франции - 1 февраля 2017

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Серкль Атлетик Бастия – Нанси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 1 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Серкль Атлетик Бастия – Нанси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Серкль Атлетик Бастия и Нанси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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