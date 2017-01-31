Онлайн

Шатору - Лорьян

Кубок Франции - 31 января 2017

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Шатору – Лорьян на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 31 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Шатору – Лорьян? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Шатору и Лорьян, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

