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Бордо - Дижон

Кубок Франции - 31 января 2017

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Бордо – Дижон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 31 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Жослен Гурвеннек или Оливье Даль'Ольо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Бордо – Дижон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Бордо и Дижон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

