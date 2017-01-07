Генгам
Завершено
0
2
-
1
0
20:00
07.01.17
Стадион дю Рудуру
Гавр
Кубок Франции • 1/32 финала
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Генгам
  • Гавр
  • Дембеле
    90'
  • Бриан
    60'
  • 1-ый тайм
  • Генгам
  • Гавр
  • Диалло
    43'
Перед матчем

Онлайн
Генгам - Гавр
Кубок Франции - 7 января 2017

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Генгам – Гавр на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Антуан Комбуарэ или Oswald Tanchot? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Генгам – Гавр? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Генгам и Гавр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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