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Генгам - Гавр

Кубок Франции - 7 января 2017

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Генгам – Гавр на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Антуан Комбуарэ или Oswald Tanchot? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Генгам – Гавр? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Генгам и Гавр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

