Сен-Женевьев-де-Буа
    Завершено
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    16:15
    08.01.17
    Кан
    Кубок Франции • 1/32 финала
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Кан
    • Сантини (P)
      58'
    • 1-ый тайм
    • Кан
    • Роделан
      45'
    • Роделан
      24'
    Перед матчем

    Онлайн
    Сен-Женевьев-де-Буа - Кан
    Кубок Франции - 8 января 2017

    Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Сен-Женевьев-де-Буа – Кан на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:15 8 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


    Вы уже проголосовали за победителя в матче Сен-Женевьев-де-Буа – Кан? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Сен-Женевьев-де-Буа и Кан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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