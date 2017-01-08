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Сен-Женевьев-де-Буа - Кан

Кубок Франции - 8 января 2017

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Сен-Женевьев-де-Буа – Кан на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:15 8 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Сен-Женевьев-де-Буа – Кан? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Сен-Женевьев-де-Буа и Кан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

