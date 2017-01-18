Флёри-Мерожи
    -
    20:30
    18.01.17
    Стад Брест
      Кубок Франции • 1/32 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Флёри-Мерожи - Стад Брест
      Кубок Франции - 18 января 2017

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Флёри-Мерожи – Стад Брест на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 18 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Флёри-Мерожи – Стад Брест? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Флёри-Мерожи и Стад Брест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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