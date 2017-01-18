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Флёри-Мерожи - Стад Брест

Кубок Франции - 18 января 2017

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Флёри-Мерожи – Стад Брест на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 18 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Флёри-Мерожи – Стад Брест? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Флёри-Мерожи и Стад Брест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

