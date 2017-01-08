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Гранвилль - Анжер

Кубок Франции - 8 января 2017

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Гранвилль – Анжер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 8 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Гранвилль – Анжер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Гранвилль и Анжер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

