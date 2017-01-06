Ле Эрбье
    -
    23:00
    06.01.17
    Аяччо ЖФКО
      Кубок Франции • 1/32 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Ле Эрбье - Аяччо ЖФКО
      Кубок Франции - 6 января 2017

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Ле Эрбье – Аяччо ЖФКО на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 6 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ле Эрбье – Аяччо ЖФКО? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ле Эрбье и Аяччо ЖФКО, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0