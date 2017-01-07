Поделиться
- 2-ой тайм
- Стемпиньский67'
- 1-ый тайм
- Cisse45'
- Стемпиньский22'
Перед матчем
Онлайн
Блуа - Нант
Кубок Франции - 7 января 2017
Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Блуа – Нант на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Блуа – Нант? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Блуа и Нант, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет