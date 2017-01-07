Онлайн

Блуа - Нант

Кубок Франции - 7 января 2017

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Блуа – Нант на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Блуа – Нант? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Блуа и Нант, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

