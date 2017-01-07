Бесансон
    Завершено
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    20:00
    07.01.17
    Нанси
    Кубок Франции • 1/32 финала
    Финальная стадия
    • 1-ый тайм
    • Нанси
    • Кулибали
      41'
    • Робик
      39'
    • Хаджи
      32'
    Перед матчем

    Онлайн
    Бесансон - Нанси
    Кубок Франции - 7 января 2017

    Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Бесансон – Нанси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


    Вы уже проголосовали за победителя в матче Бесансон – Нанси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Бесансон и Нанси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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