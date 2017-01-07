Луан-Кюисо
    Завершено
    0
    0
    -
    2
    0
    20:00
    07.01.17
    Дижон
    Кубок Франции • 1/32 финала
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Дижон
    • Бела
      71'
    • Ланик
      49'
    Перед матчем

    Онлайн
    Луан-Кюисо - Дижон
    Кубок Франции - 7 января 2017

    Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Луан-Кюисо – Дижон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


    Вы уже проголосовали за победителя в матче Луан-Кюисо – Дижон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Луан-Кюисо и Дижон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет

    Комментарии 0