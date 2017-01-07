Лилль
Завершено
0
4
-
1
0
17:00
07.01.17
Стад Пьер Моруа
Эксельсиор
Кубок Франции • 1/32 финала
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Лилль
  • Террье
    90'
  • Лопес
    88'
  • Pythie
    87'
  • Сумаоро
    59'
  • 1-ый тайм
  • Лилль
  • Амаду
    18'
Перед матчем

Онлайн
Лилль - Эксельсиор
Кубок Франции - 7 января 2017

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Лилль – Эксельсиор на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Лилль – Эксельсиор? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Лилль и Эксельсиор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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