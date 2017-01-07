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- 2-ой тайм
- Террье90'
- Лопес88'
- Pythie87'
- Сумаоро59'
- 1-ый тайм
- Амаду18'
Перед матчем
Онлайн
Лилль - Эксельсиор
Кубок Франции - 7 января 2017
Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Лилль – Эксельсиор на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Лилль – Эксельсиор? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Лилль и Эксельсиор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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