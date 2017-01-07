Пари Сен-Жермен
Завершено
0
7
-
0
0
23:00
07.01.17
Парк де Пренс
Бастия
    Кубок Франции • 1/32 финала
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Пари Сен-Жермен
    • Бастия
    • Дракслер
      89'
    • Ди Мария
      77'
    • Лукас Моура (P)
      63'
    • Мотта
      57'
    • Нкунку
      48'
    • 1-ый тайм
    • Пари Сен-Жермен
    • Бастия
    • Рабио
      43'
    • Силва
      31'
    Перед матчем

    Онлайн
    ПСЖ - Бастия
    Кубок Франции - 7 января 2017

    Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Бастия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Унаи Эмери или Франсуа Чикколини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Пари Сен-Жермен – Бастия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Пари Сен-Жермен и Бастия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
    30
    Главное 
    #гол
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    00:52

    Спасибо всем, кто был сегодня с Eurosport.ru! Я Данил Тармасинов, думайте только о хорошем. До свидания.

    00:51

    В матче 1/32 финала Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» дома разгромил «Бастию» – 7:0.

    90+2'

    Финальный свисток!

    90+1' 

    Трапп отбивает мяч над собой, Бифума забивает мяч в ворота, только лайнсмены отбивают гол – офсайд!

    90+1'

    Всего минуту добавил арбитр.

    90' 

    7:0 – Юлиан Дракслер!

    89'

    ЮЛИАН ДРАКСЛЕР, ПЕРВЫЙ ГОЛ ЗА «ПСЖ»!

    Germany's midfielder Julian Draxler celebrates after scoring during the Euro 2016 round of 16 football match between Germany and Slovakia at the Pierre-Mauroy stadium in Villeneuve-d'Ascq, near Lille, on June 26, 2016
    88' 

    Сен-Максимен прокинул мяч вперед, Садио-Диалло неграмотно распорядился атакой и потерял ее.

    87' 

    Бен Арфа не принял мяч на чужой половине, но попер отрабатывать в обороне к центру поля.

    86' 

    Бенгтссон продрался по левому флангу, но так и не выполнил передачу.

    84' 

    В середине поля катают мяч футболисты. Ну пожалуйста, ну сделайте что-нибудь.

    83' 

    Оп, подача «ПСЖ» с левого фланга, но в центре штрафной не нашлось форварда, который замкнул бы этот пас!

    81' 

    Матюиди отдал передачу с левого фланга в центр, но Бен Арфа не принял этот пас.

    80' 

    #гол Ди Марии

    79'

    Желтая карточка Блезу Матюиди – он грубо пошел в борьбу против сопреника на чужой половине.

    78' 

    Бен Арфа уже в штрафной и даже с ударом – только с попавшим в защитника!

    77'

    ДИ МАРИЯ. ШЕСТОЙ ГОЛ!

    Angel Di Maria (PSG)
    75' 

    Ди Мария – ну наглец! Поймал передачу с правого фланга и посылал ее в сетку пяткой! Нет. неточно, Анхель!

    74' 

    Слушайте, ну как по-вашему выглядит игра при 5:0? Или при 0:5? Ну вот так.

    73'

    Прострел с левого фланга, Бен Арфа выбегает на мяч и даже добивает его, но лайнсмен зажег положение вне игры.

    71' 

    «ПСЖ» не дает шансов усомниться в том, кто тут чемпион.

    70' 

    А вот и фоточка последнего гола!

    69' 

    Вот интересно, наша база показывает, что Кристофер Нкунку ростом всего 1,59 м. Это баг или он реально почти карлик?

    68' 

    Посмотрим, что сделает великий аргентинец вместо бразильца.

    67'

    И еще замена у «Парижа» – вместо Лукаса Моуры выходит Анхель ди Мария.

    66'

    Офсайд – чуть ли не первый для Дракслера во Франции.

    64'

    ЛУКАС, 5:0!

    Thiago Silva et Lucas Moura - PSG
    63'

    Оп, а это пенальти! Пенальти для «ПСЖ»!

    62' 

    Лукас Моура! Лукас Моура! Погнал в штрафную, с защитниками вместе, но все же не удержал мяч в атаке.

    61' 

    Сен-Максимен принял мяч, но потерял его.

    60' 

    Нкунку выбежал в штрафную и пробил, но заработал только угловой.

    59' 

    #гол Мотты

    58'

    И сразу же замена – вместо Адриена Рабьо выход Юлиан Дракслер.

    56'

    ТЬЯГО МОТТА, 4:0!

    Thiago Motta, le milieu de terrain du PSG, le 16 août 2015, au Parc des Princes.
    55' 

    А там разминаются Анхель ди Мария и пам-пам, Юлиан Драсклер!

    54'

    И замена у «Бастии». Садио-Диалло вышел вместо Ндандо.

    52' 

    «ПСЖ» тусит на правом фланге – Рабьо получает по ногам.

    51' 

    #гол Нкунку

    50' 

    Слушайте, 0:3 в матче с «ПСЖ» – это похороны.

    49'

    НКУНКУ, 3:0!!!!!!!

    Christopher Nkunku face au Benfica
    48' 

    Лукас Моура принял мяч на чужой половине поля, но партнеров прихватили защитники.

    47'

    Приснель Кимпембе вышел на поле в перерыве вместо Тьяго Силвы.

    46'

    Второй тайм!

    45+2'

    Свисток на перерыв – 2:0 в пользу «Пари Сен-Жермен».

    45'

    Минуту добавляет главный арбитр.

    45' 

    2:0 – ну вот, «ПСЖ» уничтожает интригу.

    44' 

    В ближний угол! Как так?!

    43' 

    Голкипер «Бастии» пропустил мяч под рукой. Он в порядке, конечно.

    42'

    ГОООООООООООООООООООООЛ, АДРИЕН РАБЬО! 2:0!

    Adrien Rabiot devant Blaise Matuidi face à Bâle
    41' 

    Слушайте, а вы не знаете, «Бастия» приехала на матч!

    40' 

    #гол Силвы

    39' 

    Игроки «Бастии» теряют мяч в центре поля, «ПСЖ» поднимает голову.

    38' 

    Стоп, как офсайд? Все было очень натурально! Но все же счет пока 1:0.

    37' 

    А вот и Нкунку! Забииииииил!

    35' 

    Мяч в середине поля, «ПСЖ» все равно контролирует всю ситуацию на газоне.

    34' 

    Адриен Рабьо пробил по воротам – мимо створа!

    33' 

    #гол Силвы

    31' 

    Отличный навес с углового, Силва кивнул в ворота головой.

    30'

    ГООООООООООООООООООООООЛ, ТЬЯГО СИЛВА, 1:0!

    Thiago Silva - PSG
    29' 

    Еще разок выносят мяч на корнер защитники «Бастии».

    28' 

    Адриен Рабьо пошел в штрафную, накренил атаку на левый фланг и прострелил в центр – только угловой для «ПСЖ».

    26' 

    А ведь сегодня впервые в заявке «ПСЖ» Юлиан Дракслер.

    25' 

    Бум, и Курзава выносит мяч на угловой – еще один шанс для «Бастии».

    24' 

    О-хо-хо, Сен-Максимен включил режим турбодриблера, легко обошел Тьяго Мотту и прошел опорника, только потерял мяч на втором сопернике.

    22' 

    Адриен Рабьо пасует на Блеха Матюиди, опорник Les Blues не захватывает контроль над мячом.

    21' 

    Воу, Лукас Моура прошел по правому флангу и навесил в центр, только не попал ни в ворота, ни в голову Нкунку!

    20' 

    Сен-Максимен теряет мяч, парижане восстанавливают контроль над ситуацией.

    19' 

    «ПСЖ» контролирует мяч, изо рта Тьяго Силвы вылетает пар. Прохладно во Франции.

    17' 

    Нкунку вышел на ударную позицию к линии штрафной и пробил – мимо створа!

    15' 

    Подача с правого фланга, Джику отлично выносит мяч из штрафной.

    13' 

    Нанжис сфолил на Курзава на фланге. Это нарушение правил.

    12' 

    Напоминаю, что Ди Мария и Кавани остались на скамейке. А лучше бы им появиться.

    11' 

    Нкунку сфолил на сопернике на чужой половине поля – молодой форвард перестарался с прессингом.

    10' 

    А, это, оказывается, не Силва, а Лейвен Курзава. Но менее опасно от этого не стало.

    9' 

    В центре поля катают мяч футболисты – даже странно, что команды не очень стремятся к голу.

    8' 

    Ударрррррр! Тьяго Силва нашел момент для выстрела и пробил головой – мимо створа!

    7' 

    Алекс Джику пробил по воротам – Трапп особо не волнуется по этому поводу.

    6' 

    Как-то не очень это похоже на встречу фаворита с аутсайдером.

    5' 

    И удар с углового по воротам – Трапп спасает «ПСЖ» после кивка головой.

    4' 

    Отличный проход по правому флангу от «Бастии», но Тома Менье выносит мяч на угловой.

    2' 

    Хатем Бен Арфа в старте сегодня.

    1'

    Погнали!

     

    «ПСЖ» принимает «Бастию» в Кубке Франции.

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