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- 2-ой тайм
- Дракслер89'
- Ди Мария77'
- Лукас Моура (P)63'
- Мотта57'
- Нкунку48'
- 1-ый тайм
- Рабио43'
- Силва31'
Перед матчем
Онлайн
ПСЖ - Бастия
Кубок Франции - 7 января 2017
Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Бастия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Унаи Эмери или Франсуа Чикколини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Пари Сен-Жермен – Бастия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Пари Сен-Жермен и Бастия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
#гол
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Спасибо всем, кто был сегодня с Eurosport.ru! Я Данил Тармасинов, думайте только о хорошем. До свидания.
В матче 1/32 финала Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» дома разгромил «Бастию» – 7:0.
Финальный свисток!
Трапп отбивает мяч над собой, Бифума забивает мяч в ворота, только лайнсмены отбивают гол – офсайд!
Всего минуту добавил арбитр.
7:0 – Юлиан Дракслер!
ЮЛИАН ДРАКСЛЕР, ПЕРВЫЙ ГОЛ ЗА «ПСЖ»!
Сен-Максимен прокинул мяч вперед, Садио-Диалло неграмотно распорядился атакой и потерял ее.
Бен Арфа не принял мяч на чужой половине, но попер отрабатывать в обороне к центру поля.
Бенгтссон продрался по левому флангу, но так и не выполнил передачу.
В середине поля катают мяч футболисты. Ну пожалуйста, ну сделайте что-нибудь.
Оп, подача «ПСЖ» с левого фланга, но в центре штрафной не нашлось форварда, который замкнул бы этот пас!
Матюиди отдал передачу с левого фланга в центр, но Бен Арфа не принял этот пас.
#гол Ди Марии
Желтая карточка Блезу Матюиди – он грубо пошел в борьбу против сопреника на чужой половине.
Бен Арфа уже в штрафной и даже с ударом – только с попавшим в защитника!
ДИ МАРИЯ. ШЕСТОЙ ГОЛ!
Ди Мария – ну наглец! Поймал передачу с правого фланга и посылал ее в сетку пяткой! Нет. неточно, Анхель!
Слушайте, ну как по-вашему выглядит игра при 5:0? Или при 0:5? Ну вот так.
Прострел с левого фланга, Бен Арфа выбегает на мяч и даже добивает его, но лайнсмен зажег положение вне игры.
«ПСЖ» не дает шансов усомниться в том, кто тут чемпион.
А вот и фоточка последнего гола!
Вот интересно, наша база показывает, что Кристофер Нкунку ростом всего 1,59 м. Это баг или он реально почти карлик?
Посмотрим, что сделает великий аргентинец вместо бразильца.
И еще замена у «Парижа» – вместо Лукаса Моуры выходит Анхель ди Мария.
Офсайд – чуть ли не первый для Дракслера во Франции.
ЛУКАС, 5:0!
Оп, а это пенальти! Пенальти для «ПСЖ»!
Лукас Моура! Лукас Моура! Погнал в штрафную, с защитниками вместе, но все же не удержал мяч в атаке.
Сен-Максимен принял мяч, но потерял его.
Нкунку выбежал в штрафную и пробил, но заработал только угловой.
#гол Мотты
И сразу же замена – вместо Адриена Рабьо выход Юлиан Дракслер.
ТЬЯГО МОТТА, 4:0!
А там разминаются Анхель ди Мария и пам-пам, Юлиан Драсклер!
И замена у «Бастии». Садио-Диалло вышел вместо Ндандо.
«ПСЖ» тусит на правом фланге – Рабьо получает по ногам.
#гол Нкунку
Слушайте, 0:3 в матче с «ПСЖ» – это похороны.
НКУНКУ, 3:0!!!!!!!
Лукас Моура принял мяч на чужой половине поля, но партнеров прихватили защитники.
Приснель Кимпембе вышел на поле в перерыве вместо Тьяго Силвы.
Второй тайм!
Свисток на перерыв – 2:0 в пользу «Пари Сен-Жермен».
Минуту добавляет главный арбитр.
2:0 – ну вот, «ПСЖ» уничтожает интригу.
В ближний угол! Как так?!
Голкипер «Бастии» пропустил мяч под рукой. Он в порядке, конечно.
ГОООООООООООООООООООООЛ, АДРИЕН РАБЬО! 2:0!
Слушайте, а вы не знаете, «Бастия» приехала на матч!
#гол Силвы
Игроки «Бастии» теряют мяч в центре поля, «ПСЖ» поднимает голову.
Стоп, как офсайд? Все было очень натурально! Но все же счет пока 1:0.
А вот и Нкунку! Забииииииил!
Мяч в середине поля, «ПСЖ» все равно контролирует всю ситуацию на газоне.
Адриен Рабьо пробил по воротам – мимо створа!
#гол Силвы
Отличный навес с углового, Силва кивнул в ворота головой.
ГООООООООООООООООООООООЛ, ТЬЯГО СИЛВА, 1:0!
Еще разок выносят мяч на корнер защитники «Бастии».
Адриен Рабьо пошел в штрафную, накренил атаку на левый фланг и прострелил в центр – только угловой для «ПСЖ».
А ведь сегодня впервые в заявке «ПСЖ» Юлиан Дракслер.
Бум, и Курзава выносит мяч на угловой – еще один шанс для «Бастии».
О-хо-хо, Сен-Максимен включил режим турбодриблера, легко обошел Тьяго Мотту и прошел опорника, только потерял мяч на втором сопернике.
Адриен Рабьо пасует на Блеха Матюиди, опорник Les Blues не захватывает контроль над мячом.
Воу, Лукас Моура прошел по правому флангу и навесил в центр, только не попал ни в ворота, ни в голову Нкунку!
Сен-Максимен теряет мяч, парижане восстанавливают контроль над ситуацией.
«ПСЖ» контролирует мяч, изо рта Тьяго Силвы вылетает пар. Прохладно во Франции.
Нкунку вышел на ударную позицию к линии штрафной и пробил – мимо створа!
Подача с правого фланга, Джику отлично выносит мяч из штрафной.
Нанжис сфолил на Курзава на фланге. Это нарушение правил.
Напоминаю, что Ди Мария и Кавани остались на скамейке. А лучше бы им появиться.
Нкунку сфолил на сопернике на чужой половине поля – молодой форвард перестарался с прессингом.
А, это, оказывается, не Силва, а Лейвен Курзава. Но менее опасно от этого не стало.
В центре поля катают мяч футболисты – даже странно, что команды не очень стремятся к голу.
Ударрррррр! Тьяго Силва нашел момент для выстрела и пробил головой – мимо створа!
Алекс Джику пробил по воротам – Трапп особо не волнуется по этому поводу.
Как-то не очень это похоже на встречу фаворита с аутсайдером.
И удар с углового по воротам – Трапп спасает «ПСЖ» после кивка головой.
Отличный проход по правому флангу от «Бастии», но Тома Менье выносит мяч на угловой.
Хатем Бен Арфа в старте сегодня.
Погнали!
«ПСЖ» принимает «Бастию» в Кубке Франции.