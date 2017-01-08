Онлайн

Ланс - Метц

Кубок Франции - 8 января 2017

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Ланс – Метц на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:15 8 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Ален Казанова или Филипп Хиншбергер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Ланс – Метц? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ланс и Метц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

