Ланс
    -
    16:15
    08.01.17
    Стад Боллар-Делелис
    Метц
      Кубок Франции • 1/32 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Ланс - Метц
      Кубок Франции - 8 января 2017

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Ланс – Метц на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:15 8 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Ален Казанова или Филипп Хиншбергер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ланс – Метц? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ланс и Метц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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