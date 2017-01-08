AFP

«Пари Сен-Жермен» уничтожил »Бастию» и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

«ПСЖ» уничтожил »Бастию» и вышел в 1/16 финала Кубка
Eurosport

14 мин. назад

В матче 1/32 финала Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» дома разгромил «Бастию» – 7:0.

«Пари Сен-Жермен» – «Бастия» – 7:0

Голы:

1:0 – Тьяго Силва, 31'

2:0 – Адриен Рабьо, 43'

3:0 – Кристофер Нкунку, 47'

4:0 – Тьяго Мотта, 57'

5:0 – Лукас Моура, 63' (пенальти)

6:0 – Анхель ди Мария' – 77'

7:0 – Юлиан Дракслер, 89'

  • «Пари Сен-Жермен» – действующий обладатель трофея.
  • Следующий матч «ПСЖ» проведет в Кубке французской лиги против «Метца».
  • Стартовый свисток – 11 января в 23:05 по московскому времени.

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