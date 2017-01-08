AFP
«Пари Сен-Жермен» уничтожил »Бастию» и вышел в 1/16 финала Кубка Франции
В матче 1/32 финала Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» дома разгромил «Бастию» – 7:0.
«Пари Сен-Жермен» – «Бастия» – 7:0
Голы:
1:0 – Тьяго Силва, 31'
2:0 – Адриен Рабьо, 43'
3:0 – Кристофер Нкунку, 47'
4:0 – Тьяго Мотта, 57'
5:0 – Лукас Моура, 63' (пенальти)
6:0 – Анхель ди Мария' – 77'
7:0 – Юлиан Дракслер, 89'
- «Пари Сен-Жермен» – действующий обладатель трофея.
- Следующий матч «ПСЖ» проведет в Кубке французской лиги против «Метца».
- Стартовый свисток – 11 января в 23:05 по московскому времени.
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