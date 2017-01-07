AFP
Игроки с французского дна выбрили тренеру ирокез после выхода в 1/16 финала Кубка
Лучший подарок, сделанный своими руками.
Игроки французского «Авранша», представляющего третий по силе дивизион страны, необычным образом отпраздновали выход в 1/16 финала Кубка. По итогам матча против «Лаваля», завершившегося волевой победой хозяев со счетом 3:1, футболисты наградили тренера Дамьена Отта креативной прической. Может, проспорил.
Следующий соперник «Авранша» определится в результате жеребьевки.
- «Авранш» представляет одноименный город с населением 8,5 тыс человек.
- После 17 матчей команда Дамьена Отта идет девятой в третьем дивизионе, уступая лидеру 9 очков.
Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте