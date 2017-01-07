AFP

Игроки с французского дна выбрили тренеру ирокез после выхода в 1/16 финала Кубка

Игроки с французского дна выбрили тренеру ирокез после выхода в 1/16 финала Кубка
Eurosport

9 ч. назад

Лучший подарок, сделанный своими руками.

Игроки французского «Авранша», представляющего третий по силе дивизион страны, необычным образом отпраздновали выход в 1/16 финала Кубка. По итогам матча против «Лаваля», завершившегося волевой победой хозяев со счетом 3:1, футболисты наградили тренера Дамьена Отта креативной прической. Может, проспорил.

Следующий соперник «Авранша» определится в результате жеребьевки.

  • «Авранш» представляет одноименный город с населением 8,5 тыс человек.
  • После 17 матчей команда Дамьена Отта идет девятой в третьем дивизионе, уступая лидеру 9 очков.

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